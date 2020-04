Número de casos da covid-19 em SP supera 18 países da AL

Sozinho, o Estado de São Paulo, epicentro do novo coronavírus no Brasil, tem mais pacientes diagnosticados com covid-19 do que 17 dos 20 países da América Latina. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, o Estado tem 24.041 casos confirmados, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado. O número equivale a quase ⅓ do número total de pacientes no Brasil, que é de 66.501.

Na América Latina, em número de casos, o Estado fica atrás apenas do Brasil e do Peru (28.699), de acordo com atualização feita às 10h31 desta terça-feira, 28, pelo sistema de monitoramento da universidade americana Johns Hopkins.

Na sequência, Equador (23.240), México (15.529), Chile (13.813) e República Dominicana (6.923) aparecem como os países com mais casos confirmados. Na outra ponta, Nicarágua (13), Haiti (76) e Paraguai (230) registram o menor número de pacientes com covid-19.