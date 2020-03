Marcelo de Moraes

O Brasil já registrou mais cinco casos de coronavírus neste domingo. Mais três ocorrências foram registradas em São Paulo, outra no Rio de Janeiro e mais uma apareceu em Alagoas. Com isso, o Brasil soma, agora, 24 casos da doença até o momento.

São Paulo é o Estado que mais registra ocorrências, com 16. Há mais três casos no Rio, dois na Bahia, um no Distrito Federal, um no Espírito Santo e um em Alagoas.