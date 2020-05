Casos de covid-19 no mundo ultrapassam 4 milhões de infectados

No último final de semana, o número de infectados pelo novo coronavírus no mundo ultrapassou a marca dos 4 milhões, de acordo com levantamento da Universidade Johns Hopkins. Até agora, mais de 277 mil pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus, cuja letalidade chega a ser 10 vezes maior do que a do H1N1, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Nesta segunda-feira, 11, o número de pacientes com covid-19 chega a 4.118.783 pessoas ao redor do mundo.

Chama a atenção a velocidade com a qual o vírus se espalha. Em apenas 12 dias, entre 27 de abril e 9 de maio, mais de 1 milhão de novos casos de covid-19 foram registrados. O mesmo intervalo de tempo também separou esta marca dos 2 milhões de infectados, em 15 de abril.