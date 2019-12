CCJ do Senado aprova PL que autoriza prisão após 2ª instância

Equipe BR Político

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado acaba de aprovar, por 22 votos a 1, um projeto de lei autorizando a prisão após condenação em segunda instância. Somente o senador Rogério Carvalho (PT-SE) votou contra o projeto. Outros parlamentares contrários à proposta não compareceram à sessão.

A proposta ainda passará por um turno extra de votação na comissão na quarta-feira, 11, já que houve alterações no texto original. Depois disso, o projeto poderá ser enviado diretamente para a Câmara, por ser classificado como terminativo. Senadores devem, no entanto, levar o texto para o plenário. A tendência é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), segure o texto até a Câmara concluir a votação de uma proposta sobre o tema.