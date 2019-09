Equipe BR Político

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, por 18 votos a 7, o relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) para a reforma da Previdência, informa o Broadcast Político. Na sequência, os senadores do colegiado irão analisar oito requerimentos que ainda tentam alterar a proposta.