CCJ do Senado marca sabatina de Kassio Marques para dia 21

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado marcou para o próximo dia 21 de outubro a sabatina do desembargador Kassio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A previsão é de que a votação no plenário ocorra no mesmo dia.

Na última sexta-feira, 2, o presidente Bolsonaro oficializou a indicação do desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) para a vaga que será aberta a partir do próximo dia 13, com a aposentadoria do ministro Celso de Mello.

Pelo rito, para tomar posse no cargo, Marques precisa primeiro ser sabatinado na CCJ. Na sequência, se aprovado, o nome dele será analisado pelo plenário da Casa.