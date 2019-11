CCJ do Senado vai convidar Moro para debater 2ª instância

Equipe BR Político

Após pedido de vista dos senadores do PT, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado vai convidar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para uma audiência pública sobre prisão em segunda instância. O debate foi agendado para a próxima terça-feira, 26, antes da votação de uma proposta formulada por parlamentares com o ministro, que deve ocorrer no dia seguinte.

O pedido da audiência pública foi apresentado pelo líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE). Além de Moro, outros juristas serão convidados para debater o tema. Entre eles, o constitucionalista Ives Gandra Martins, o defensor público-geral do Rio de Janeiro, Rodrigo Baptista Pacheco, o desembargador aposentado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Vladimir Passos Freitas, e o ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça (STF), segundo o Broadcast Político.