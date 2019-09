CCJ pode votar amanhã PEC que libera agropecuária em terras indígenas

Marcelo de Moraes

Sem grande alarde, um dos projetos mais polêmicos que circula no Congresso poderá ser votado, nesta terça, pela Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara. A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que autoriza produção agropecuária em terras indígenas está pronta para ser votada e o presidente da Comissão, deputado Felipe Francischini (PSL-PR), confirma que vai por o texto na pauta de amanhã. “O índio quer produzir, não morrer de fome. Não entendo os deputados que são contrários. Lutarei para a aprovação da proposta”, diz o deputado.

A proposta tem o apoio de integrantes do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, e da bancada ruralista. Mas está sendo bombardeada na CCJ por parlamentares que avaliam que a mudança poderá causar prejuízo irreversível para as comunidades indígenas e grande impacto ambiental. Se passar pela CCJ, a PEC recebe seu primeiro sinal verde para avançar no Congresso. Depois, precisará ser votada numa comissão especial que trata do assunto antes de ir para o plenário da Câmara./Marcelo de Moraes