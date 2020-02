Ceagesp deve retornar hoje às atividades

Equipe BR Político

Depois de ser inundada pelas chuvas dos últimos dias, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) deve retornar às atividades na tarde desta quarta-feira, 12. O maior entreposto da América Latina estava com o funcionamento interrompido desde segunda-feira.

O Ceagesp estima que o prejuízo em decorrência da inundação tenha sido de R$ 24 milhões. Em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (11), a Ceagesp afirmou que foram perdidos R$ 20 milhões em produtos e outros R$ 4 milhões em vendas não-realizadas. No início desta semana, feirantes e clientes sentiram o impacto do Ceagesp fechado: menos produtos à venda e valores acima do normal.