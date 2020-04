Ceará vai prorrogar quarentena

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou que está prorrogando a quarentena no Estado. Em suas redes sociais, Santana avisou que está ainda definindo com especialistas de sua equipe de governo o tempo da prorrogação. “Vidas em primeiro lugar. Sempre”, disse. O Ceará é o terceiro Estado brasileiro com maior número nominal de mortos e infectados: 3032 casos confirmados e 176 óbitos, ficando atrás apenas de São Paulo e do Rio.

Informo aos cearenses que haverá renovação do atual decreto estadual em vigor no Ceará. Estou definindo com nossa equipe de especialistas por quanto tempo mais essas medidas de distanciamento social vão continuar em nosso estado. Vidas em primeiro lugar. Sempre. — CamiloSantana (@CamiloSantanaCE) April 18, 2020