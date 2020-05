Celso de Mello autoriza PF a realizar perícia em vídeo de reunião

O ministro do STF Celso de Mello autorizou na noite de segunda-feira, 11, que a Polícia Federal realize uma perícia no HD com o vídeo da reunião de 22 de abril entre o presidente Jair Bolsonaro e seus ministros. Na ocasião, segundo depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, o presidente teria demonstrado intenção de interferir politicamente na PF.

No despacho, o decano também ordenou que a PF transcreva tudo o que foi dito na reunião, mas mantenha o material sob sobre sigilo. O ministro disse que, feito isso, vai ler o material e decidir se e o que poderá tornar público.

O conteúdo da reunião será apresentado na manhã desta terça- feira, 12, em audiência no Instituto de Criminalística da PF, em Brasília.