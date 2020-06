Novamente, cai nas mãos do ministro Celso de Mello uma decisão cara ao bolsonarismo. O decano do Supremo Tribunal Federal foi sorteado como relator da ação do Rede Sustentabilidade que recorre da decisão do Tribunal de Justiça do Rio que concedeu foro privilegiado para Flávio Bolsonaro. O TJ-RJ reconheceu que o senador tinha direito ao foro e tirou o caso das rachadinhas na Alerj da primeira instância.