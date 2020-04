Celso de Mello manda PF ouvir Moro sobre acusações contra Bolsonaro

Além de autorizar abertura de inquérito sobre as acusações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, contra o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), também deu prazo de 60 dias para que Moro seja ouvido pela Polícia Federal.

As determinações do decano são em resposta a um pedido de diligência feito pelo procurador-geral da República. Augusto Aras também pediu para que sejam apresentadas provas de corroboração da denúncia feita pelo ex-ministro sobre as tentativas de interferência do presidente Bolsonaro na autonomia da PF.

O objetivo é apurar se foram cometidos os crimes de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de Justiça, corrupção passiva privilegiada, denunciação caluniosa e crime contra a honra, segundo o pedido feito pela PGR.

Na decisão, o decano observou que o presidente da República “também é súdito das leis”, apesar de ocupar uma “posição hegemônica” na estrutura política brasileira, “ainda mais acentuada pela expressividade das elevadas funções de Estado que exerce”.