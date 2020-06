Celso de Mello pede manifestação de Aras sobre depoimento de Bolsonaro

O ministro do STF Celso de Mello pediu ao procurador-geral da República, Augusto Aras, que se manifeste sobre o possível depoimento de Jair Bolsonaro no inquérito que apura uma possível interferência do presidente na PF. A decisão se Bolsonaro irá prestar depoimento, e se ele será presencial ou não, está nas mãos do magistrado. A investigação partiu de informações dadas pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que pediu demissão do cargo alegando que o presidente da República gostaria de um maior controle sobre a Polícia Federal, e por isso tinha interesse em trocar o diretor-geral do órgão.