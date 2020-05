O ministro Celso de Mello avisou que deve decidir sobre a liberação ou não do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril até o fim de semana. O magistrado do STF recebeu o pen drive que contém a gravação do encontro por volta das 18h desta segunda-feira. “Comecei , agora, a assistir ao vídeo, devendo liberar minha decisão até esta próxima 6a. feira, dia 22/05, talvez antes!”, disse em nota após receber o vídeo da delegada Christiane Correa Machado.