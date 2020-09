Celso de Mello se aposenta no próximo dia 13 de outubro

O decano do Supremo, Celso de Mello, deixará a Corte no próximo dia 13 de outubro. O ministro se aposentaria compulsoriamente no próximo dia 1º de novembro, quando completa 75 anos. Na prática, ele adianta o fim de sua carreira no STF em três semanas. Ele é o relator do inquérito que apura uma possível intervenção do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal e estava afastado por problemas de saúde.

Assim, Bolsonaro poderá iniciar a tão sonhada reformulação na Supre Corte. O favorito para assumir o cargo de Celso de Mello é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira. Considerado amigo pessoal de Bolsonaro, ele teria o perfil conservador desejado pelo atual ocupante do Palácio do Planalto.