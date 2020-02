Celso de Mello sobre Bolsonaro: ‘Não está à altura do altíssimo cargo que exerce’

Equipe BR Político

O decano do STF, ministro Celso de Mello afirmou nesta quarta-feira, 26, que a convocação feita pelo presidente Jair Bolsonaro para ato contra o Congresso e o STF, “se confirmada”, revela “a face sombria de um presidente da República que desconhece o valor da ordem constitucional, que ignora o sentido fundamental da separação de Poderes, que demonstra uma visão indigna de quem não está à altura do altíssimo cargo que exerce e cujo ato de inequívoca hostilidade aos demais Poderes da República traduz gesto de ominoso desapreço e de inaceitável degradação do princípio democrático!!!”.

Como o BRP revelou ontem, na última terça, Bolsonaro enviou dois vídeos conclamando apoiadores para ato em sua defesa no próximo dia 15 de março. No texto enviado pelo ministro Celso de Mello à Folha, ele afirma ainda que “o presidente da República, qualquer que ele seja, embora possa muito, não pode tudo, pois lhe é vedado, sob pena de incidir em crime de responsabilidade, transgredir a supremacia político-jurídica da Constituição e das leis da República”.