Celso de Mello suspende ações contra Deltan no CNMP

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello suspendeu, na noite de segunda-feira, 17, a tramitação de dois processos no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) contra o procurador Deltan Dallagnol. As ações pediam a retirada do membro do MP da coordenação da força-tarefa da Lava Jato no Paraná.

Os dois processos estavam previstos para serem julgadas na manhã desta terça-feira, 18, e miram a conduta de Deltan em relação à publicação nas redes sociais e supostas atitudes de promoção pessoal.

A decisão do ministro do STF atende a um pedido da defesa de Deltan, que afirmou ao STF que há irregularidades no andamento dos processos no Conselho. Uma das reclamações é de que não foi assegurado o amplo direito de defesa.