Cenas do Rio não condizem com momento do País

Na mesma data em que o Brasil superou a triste marca de 1,5 milhões de infectados pelo novo coronavírus e de 62 mil mortos, na noite de quinta-feira, 2, bares e calçadas ficaram lotadas no Rio de Janeiro, por conta da autorização de reabertura parcial dada pelo prefeito Marcelo Crivella (PRB).

As cenas que se viram na capital fluminense não condizem em nada com o momento vivido pelo País, que ainda não atingiu o pico da pandemia e acompanha o avanço desenfreado do vírus pelo interior do Brasil.

Faltou responsabilidade por parte dos clientes, faltou os donos dos estabelecimentos cumprirem com as regras previstas para a reabertura, como cumprimento de horário e faltou fiscalização por parte do poder público. Todos os envolvidos falharam. E todos pagaremos, inclusive, aqueles que há mais de 100 dias estão cumprindo com o distanciamento social.

Aglomerações, pessoas sem máscara e o descumprimento das orientações de isolamento mostram que ainda estamos longe de superar a covid-19, já que a própria população não se mostra responsável e disposta a cumprir cuidados básicos.

A primeira noite do Rio na nova fase de flexibilização acende o alerta para a Capital paulista: na próxima segunda-feira, 6, é a vez de São Paulo ver a reestreia de bares e restaurantes.