Censura ao Porta deve cair se chegar ao STF

Vera Magalhães

Caso algum recurso contra a censura ao episódio de Natal da Porta dos Fundos chegue ao Supremo Tribunal Federal, a liminar determinando a retirada do ar do vídeo deve ser derrubada pelo presidente da Corte, José Antonio Dias Toffoli, responsável pelo plantão da Corte durante o recesso, apurou o BRPolítico.

Ministros do Supremo com os quais eu conversei a respeito da decisão do desembargador do TJ-RJ, além de criticarem a decisão, apostam na derrubada da liminar caso o caso chegue à instância máxima do Judiciário, e acreditam que ela pode cair por decisão do próprio TJ, diante da insustentabilidade da proibição ante a Constituição.

O ministro Marco Aurélio Mello se pronunciou contra a medida. “É uma barbaridade. Os ares democráticos não admitem a censura”, disse o magistrado ao jornal O Globo.