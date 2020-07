Centrais sindicais convocam ato em frente ao Ministério da Economia

Centrais sindicais anunciaram para a próxima quarta-feira, 8, um ato em frente ao Ministério da Economia, em Brasília, com o objetivo de divulgar propostas para a proteção de trabalhadores e a retomada da economia em meio à pandemia do novo coronavírus.

A manifestação está sendo organizada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores (UGT), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST).

“Vamos cobrar a extensão do auxílio de R$ 600 até dezembro e mais crédito para as micro e pequenas empresas”, afirmou o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, em nota.

Segundo as entidades, o documento com as propostas é o mesmo já apresentado ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), durante uma videoconferência no fim de junho.

Os organizadores prometem que o ato vai ocorrer sem que haja aglomeração. “Todos os protocolos sanitários e medidas de proteção serão respeitados para evitar contágio e a propagação do covid-19”, diz a nota, que destaca ainda que as centrais sindicais defendem o isolamento social e as recomendações da Organização Mundial de Saúde.