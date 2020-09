Centrais sindicais pressionam Congresso por auxílio de R$ 600

O presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, desembarca em Brasília, nesta terça-feira, 29, para pressionar o Congresso pela votação da MP 1.000/2020, que prorroga o pagamento do auxílio emergencial até dezembro, mas retomando o valor de R$ 600, hoje de R$ 300. Os beneficiários do Bolsa Família começaram a receber o chamado auxílio residual de R$ 300 no último dia 17.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), indicou que não tem nenhuma pressa em votar a redução do auxílio emergencial e sua prorrogação até dezembro. Como se trata de uma medida provisória, ela tem vigência automática e validade de 120 dias. Na prática, os parlamentares nem mesmo precisariam votar, já que os pagamentos serão feitos antes disso, evitando, assim, o debate pela retomada dos R$ 600.

“Conclamamos parlamentares e partidos para um amplo diálogo social compromissado com a nação brasileira, com o desenvolvimento econômico sustentável, com a justiça social, diálogo esse que deve agora materializar-se na manutenção do auxílio emergencial de R$ 600 até dezembro”, diz trecho do documento assinado pela CUT e pelas demais Centrais Sindicais, que será entregue aos parlamentares, em mãos, nessa terça-feira, 29.

Das 262 emendas de deputados e senadores à MP 1000, boa parte propõe valor superior aos R$ 300.

A campanha chamada de “600 Pelo Brasil – Coloca o Auxílio Emergencial pra votar, Maia” foi lançada no dia 17 e é assinada pela CUT, Força, UGT, CTB, CSB, NCST, CGTB, Intersindical, CSP-Conlutas e Intersindical Instrumento de Luta e Pública.