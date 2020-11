Centrão deve desobstruir pauta depois das eleições

Como adiantou o BRPolítico em seu relatório Fique de Olho, o Centrão deverá desobstruir a pauta na Câmara dos Deputados na próxima semana, logo após as eleições municipais. A informação foi passada pelo líder do governo na Casa Legislativa, deputado Ricardo Barros (PP-PR). Segundo o parlamentar, o líder do bloco, Arthur Lira (PP-AL), topa votar as pautas de interesse do governo durante toda a semana. “O líder Arthur Lira (PP-AL) disse que topa votar de 2ª a 6ª feira, todo dia, até o recesso parlamentar”, disse Barros após reunião com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Entretanto, isso não significaria que o imbróglio na CMO estaria resolvido, permitindo que o orçamento seja votado ainda neste ano.