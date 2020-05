Centrão em silêncio sobre saída de Teich

As principais lideranças de centro do Congresso Nacional estão mantendo o silêncio após a saída de Nelson Teich do Ministério da Saúde. Ao contrário do que acontece quando Henrique Mandetta deixou o cargo, por enquanto não há manifestações sobre a troca. Por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ontem esteve com Jair Bolsonaro para “reatar o namoro”, ainda não emitiu nenhuma nota. Também não houve manifestações das lideranças do centrão, mais novos aliados do Planalto.

Um dos poucos membros dos partidos de centro que emitiu um posicionamento foi Marcelo Ramos (PL-AM). “Só topará ser ministro da saúde quem não tiver compromisso com a ciência e nem com medicina. O pedido de demissão do ministro demonstrou que ele tem”, disse. Quem também falou sobre a saída de Teich foi o deputado Paulinho da Força (Cidadania-SP). “Duvido que alguém consiga fazer o presidente aprender com a ciência e perceber que reduzir o isolamento social é colocar mais brasileiros na fila de espera por uma vaga na UTI. O Brasil precisa de liderança, mas vai ser difícil encontrar um ministro que seja capaz de lidar, ao mesmo tempo, com a crise sanitária e com os impulsos de Jair Bolsonaro”, afirmou.