Centrão já cogita projeto anti-sigla bolsonarista

Equipe BR Político

Lideranças do Centrão já estão avaliando dificultar a estratégia de Jair Bolsonaro de deixar o PSL e criar uma nova sigla na qual tenha maior controle. De acordo com informações do Estadão, a ideia seria um projeto de lei que que endurece a punição para deputados que mudarem de legenda. Eles avaliam que cedo ou tarde Bolsonaro deixará seu atual partido e assim teria maior dificuldade em levar políticos dissidentes para a nova sigla.

Uma das ideias que surgiram após a cisão entre Bolsonaro e o presidente do PSL, Luciano Bivar, vir a público seria a criação de um novo partido. Membros da legenda mais próximos de Bivar avaliam que cerca de 15 parlamentares deixariam o PSL junto de Bolsonaro. Entretanto, isso pode significar a perda de mandato. Tanto que Bolsonaro pediu aos seus correlegionários que segurem a língua ao falar do partido, pois sabe que isso pode significar punições.