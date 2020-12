Centrão manda carta ao STF contra reeleição de Maia

O Centrão está tentando impedir a reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) já no Supremo Tribunal Federal. Lideranças do grupo elaboraram uma carta, que contou com assinaturas de dez partidos de orientações ideológicas diferentes, enviada ao STF contestando uma possível autorização para que o atual presidente da Câmara tente a reeleição na Casa Legislativa.

“O que está em jogo neste julgamento é a reafirmação da construção história do constitucionalismo brasileiro baseado no postulado do republicanismo, da alternância do poder parlamentar e da proibição da perpetuação personalista e individualizada”, afirmam os partidos no texto intitulado “Carta à Nação Brasileira e ao Supremo Tribunal Federal.

Assinam a mensagem o PP, PL, PSD, Avante, Patriota, Solidariedade, PSC, PSB, Rede e Cidadania. As siglas ainda afirmam terem uma “profunda preocupação” com a decisão que deverá ser tomada pela Suprema Corte. Como mostrou o Estadão, a tendência é que os ministros permitam que o Legislativo decida sobre uma possível reeleição tanto de maia quanto do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). O Centrão deverá ter como candidato Arthur Lira (PP-AL), líder do grupo na Câmara e que conta com aval de Jair Bolsonaro para se eleger presidente da Casa.