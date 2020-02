Centrão quer adiantar votação de suspensão de deputado

Gustavo Zucchi

Apesar da vontade do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de deixar para quarta-feira, 5, a votação da suspensão do deputado Wilson Santiago (PTB-PB), algumas lideranças de centro defenderão que o casos seja apreciado já nesta terça, 4. A ideia seria votar primeiramente o projeto de lei que estabelece as regras para quarentena do coronavírus e na sequência aproveitar a tranquilidade do plenário no primeiro dia de votação para deliberar sobre o caso. O relator será o deputado Fábio Trad (PSD-MS), que inclusive participou da reunião na casa de Maia com lideranças do centrão.

Santiago foi suspenso no final do ano passado pelo ministro Celso de Mello. Ele é investigado na Operação Pés de Barro por suposto recebimento de propina em obra de uma adutora em seu Estado. A tendência do plenário, segundo parlamentares ouvidos pelo BRP, é a manutenção de Santiago no cargo.