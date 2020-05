Os principais dirigentes do Centrão não pretendem mover uma palha dentro do Congresso contra os atos de Jair Bolsonaro. O grupo político segue em namoro assumido com o presidente, esperando o cumprimento da promessa de entrega de cargos. Portanto, não fará balbúrdia enquanto esse processo estiver em andamento.

Mas se os cargos demorarem a ser entregues ou ficarem aquém das promessas feitas (que foram grandes), a conversa será completamente diferente.