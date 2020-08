Centrão quer Sabino na liderança da maioria na Câmara

O deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) deve perder a liderança da maioria na Câmara. Um grupo de dez partidos do chamado Centrão apresentou um pedido ao presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para que Ribeiro seja substituído pelo deputado Celso Sabino (PSDB-PA). Dentre as siglas cujos líderes assinaram o requerimento estão o PP, PL, Solidariedade, Republicanos e Avante.

Ou seja, a manobra partiu do grupo de Arthur Lira (PP-AL), apesar de ser do mesmo partido de Ribeiro. O líder do PP é adversário de Maia na disputa pela sucessão da Câmara, enquanto o atual líder é aliado do democrata. Em nota, o PSDB disse não fazer parte desta articulação e prometeu “providências” junto a bancada caso a indicação se confirme.

Na última semana, Lira “perdeu” poder ao ver DEM e MDB deixarem formalmente o “blocão”, um grupo de partidos sob liderança do progressista formado inicialmente para garantir uma quantidade razoável de assentos na Comissão Mista de Orçamento.