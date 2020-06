Centrão recebe Bolsonaro em solenidade no Nordeste

O presidente Jair Bolsonaro esteve cercado nesta manhã de sexta, 26, por parlamentares do chamado centrão, grupo de partidos fisiológicos, ao inaugurar parte da Transposição do Rio São Francisco, um projeto iniciado no governo Lula. Bolsonaro esteve em Salgueiro, em Pernambuco, além de Juazeiro do Norte e Penaforte, na região do Cariri, sul do Ceará. Os governadores Paulo Câmara (PSB-PE) e Camilo Santana (PT-CE) foram convidados, mas não participaram da solenidade.

Os deputados, maioria cearenses, acompanharam Bolsonaro desde o aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte: Capitão Wagner (Pros), Pedro Bezerra (PTB), Roberto Pessoa (PSDB), Dr. Jaziel (PL) e Domingos Neto (PSD) chegaram juntos com Bolsonaro em Penaforte. O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) também estava presente, assim como os ministros Augusto Heleno (Segurança Institucional), Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Tereza Cristina (Agricultura).

Ao fim da solenidade, Bolsonaro foi ao encontro de moradores do local. Ele se aproximou da aglomeração de pessoas e, sem máscara, abraçou alguns presentes. Ao lado, com certa distância para os apoiadores do presidente, um grupo exibiu uma faixa com a foto do ex-presidente Lula: “PT 40 anos”.

Pelo Twitter, o governador cearense agradeceu a todos os presidentes que geriram o projeto desde 2007, inclusive Bolsonaro.

Agradecemos a todos pela contribuição para o desenvolvimento dessa obra histórica para o Nordeste, cujo andamento acompanhei de perto nos últimos seis anos, e muito lutei para sua realização. Minha homenagem aos milhares de operários, engenheiros e colaboradores (Cont.) — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) June 26, 2020