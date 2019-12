Centrão se coloca como ‘caminho’ contra desigualdade

Equipe BR Político

O Centrão continua tentando buscar um espaço para “brilhar” entre bolsonaristas e petistas. Após a divulgação do primeiro vídeo, no qual se apresentava como uma alternativa viável entre os extremos, o grupo lançou uma nova peça nesta segunda-feira. Agora, o grupo, formado por partidos como PP, PL e MDB, divulgou um vídeo em que defende que o centro é a melhor opção no combate às desigualdades. “O que fazem os extremos diante do aumento da desigualdade? Batem boca na internet. E, por acaso, brigar nas redes sociais resolve o problema?”, diz a peça.

Na sequência, são colocadas opiniões para apresentar os “dois lados”. Pela direita, falam o economista Milton Friedman e o pastor Ismael Gontijo. Na ala da esquerda os representantes escolhidos são a jornalista Naomi Klein e o economista Márcio Pochmann. “Você já parou para pensar que entre um extremo e outro há um caminho do meio? Se você acredita que a solução está no centro, você não está sozinho.”