Centrão tem dissidentes em empreitada governista

Nova base governista na Câmara dos Deputados, o Centrão tem seus dissidentes na empreitada junto de Jair Bolsonaro. O deputado Fábio Trad (PSD-MS), primo do ex-ministro Henrique Mandetta, avisou a cúpula de seu partido que não concorda com a decisão. “Respeito a decisão da maioria do PSD da Câmara de aliar-se ao governo federal. Peço, porém, que respeitem a minha posição no sentido de não concordar com essa postura”, disse Trad.

“Eu não acredito em um governo que hostiliza a democracia. Continuarei independente e crítico em favor do país”, disse.

Respeito a decisão da maioria do PSD da Câmara de aliar-se ao governo federal. Peço, porém, que respeitem a minha posição no sentido de não concordar com essa postura. Eu não acredito em um governo que hostiliza a democracia. Continuarei independente e crítico em favor do país. — Fábio Trad (@f_trad) May 29, 2020