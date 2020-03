Centro-Oeste registra primeira morte por coronavírus

Equipe BR Político

Nesta manhã de quinta-feira, 26, o Governo de Goiás confirmou a primeira morte por coronavírus do Estado, a primeira no Centro-Oeste, única Região do país que não havia registrado casos fatais. A vítima tinha 66 anos, era moradora de Luziânia, hipertensa, diabética e portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica. O governador Ronaldo Caiado utilizou seu Twitter para prestar condolências aos familiares. Segundo a Secretária de Saúde do Estado, são 35 casos confirmados de coronavírus em Goiás.

Dia triste. Goiás registrou 1ª morte por coronavírus. Senhora de Luziânia, de 66 anos, hipertensa, com diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, teve dengue recentemente. Não resistiu. Meus pêsames e todo apoio e solidariedade à família. Que Deus conforte o coração de todos. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) March 26, 2020

Segundo o último comunicado do Ministério da Saúde, o Brasil registra 2.433 casos da covid-19. Com a morte confirmada em Goiás, o número de vítimas fatais passa para 58, até ontem eram 57, em todo o País, sendo uma morte no Amazonas, uma em Pernambuco, seis no Rio de Janeiro, 48 em São Paulo, uma no Rio Grande do Sul e uma em Goiás.

Segundo o monitoramento em tempo real da Johns Hopkins, são mais de 21.100 mortes no mundo e 463.751 casos confirmados. Itália lidera o ranking de país com mais mortes, 7.503 , seguido pela Espanha, 3.647.