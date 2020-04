Cerca de 5 mil brasileiros aguardam repatriação, diz chanceler

O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, informou nesta quarta-feira, 1, que dos quase 16 mil brasileiros com dificuldade de retornar ao País por causa da crise do novo coronavírus, aproximadamente 10 mil já foram repatriados. Agora, o foco do Itamaraty está em trazer de volta cerca de 5 mil brasileiros. Desse total, pelo menos 1,5 mil estão em Portugal, segundo o ministro.

A informação foi dada durante coletiva de imprensa conjunta dos ministros no Palácio do Planalto. Ainda segundo o chanceler, há um comprometimento de diversas nações para evitar medidas protecionistas durante a pandemia do novo coronavírus. Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião por videoconferência com líderes do G20.