Cerca de 7 mil brasileiros estão retidos no exterior

O Itamaraty informou nesta terça, 24, que falta repatriar cerca de 7 mil brasileiros do exterior retidos em razão de restrições de circulação impostas pela pandemia do coronavírus. “Os esforços do Itamaraty, com o apoio da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e do Ministério do Turismo, possibilitaram o retorno, até ontem, de mais de 5.200 brasileiros. A situação continua fluida e os números de brasileiros são constantemente revistos. Ao meio-dia de hoje, permanecem 6.919 brasileiros a repatriar. Continuamos a trabalhar para garantir o retorno de todos os brasileiros ao país, no prazo mais curto possível”, diz nota do Ministério das Relações Exteriores enviada ao Broadcast Político.

“Nossa missão é proteger vidas e empregos" define o PR @jairbolsonaro O MRE está embarcado nessa missão: repatriar os brasileiros p/ a segurança de seus lares e contribuir no esforço internacional de sustentação econômica – no G20, em foros de chanceleres e diálogos bilaterais. pic.twitter.com/Expugu4JP0 — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) March 24, 2020