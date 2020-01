Cerco se fecha na Secom e no MEC

Vera Magalhães

Jair Bolsonaro volta ao Brasil com dois auxiliares em situação mais complicada do que quando embarcou para a Índia.

No Ministério da Educação, segue a indefinição a respeito da divulgação do resultado do Sisu, depois de questionamentos quanto à correção feita nas provas do Enem.

Além disso, o MEC suspendeu novas inscrições para o ProUni, o programa que oferece bolsas no ensino universitário em instituições privadas. A medida foi decorrência justamente da suspensão, pela Justiça, dos resultados do Sisu a partir do Enem, uma vez que a avaliação do Sisu é requisito para ingresso no ProUni e também no Fies.

Na Secretaria de Comunicação da Presidência, o caso de conflito de interesse de que é acusado o secretário Fábio Wajngarten chegou ao Ministério Público Federal, que solicitou que a Polícia Federal abra inquérito criminal para apurar se houve favorecimento com verbas públicas de emissoras e agências com as quais a empresa de que ele é sócio tem contratos.

Aliados de Bolsonaro reconhecem que o caos na gestão do MEC compromete o governo, uma vez que não se trata mais apenas de controvérsias provocadas por declarações do ministro Abraham Weintraub, e atinge milhões de estudantes que aguardam a nota do Enem para definir seu futuro.

Da mesma maneira, as acusações contra o titular da Secom retiram do bolsonarismo o discurso de moralização das verbas de publicidade, uma das tônicas usadas contra o PT na campanha eleitoral.

Até aqui, Bolsonaro tem sido tolerante com auxiliares acusados de escândalos, como mostra a manutenção do titular do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, mesmo depois de denunciado no caso do laranjal de candidatas do PSL. Da mesma forma, ele se identifica ideologicamente com Weintraub, o que sempre joga uma dúvida quanto à sua disposição de mexer no MEC.