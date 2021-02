A abertura dos trabalhos da 56ª Legislatura do Congresso de 2021 nesta tarde de quarta, 3, foi com tumulto após a oposição hostilizar o presidente Jair Bolsonaro com gritos de vagabundo e fascista. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (DEM), pediu ordem aos parlamentares e “amor às divergências”, enquanto apoiadores de Bolsonaro o chamavam de mito. Constrangido, o presidente respondeu, antes de dar início ao seu discurso: “Nos encontramos em 2022”.