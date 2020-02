Cerimônia marca o fim da quarentena de brasileiros que vieram da China

Equipe BR Político

Uma cerimônia em Anápolis (GO) marcou o fim da quarentena dos 58 brasileiros que foram resgatados de Wuhan, na China, epicentro da epidemia de coronavírus que assola o país asiático. Participaram do evento o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Bermúdez, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, e representantes do Ministério da Saúde, Anvisa e secretaria de Saúde do Governo de Goiás. Nenhum dos brasileiros resgatados, nem os militares que participaram da operação, apresentaram sintomas da doença. “Temos orgulho do sucesso da operação e alívio com o resultado definitivo e negativo dos exames (para o coronavírus)”, disse o ministro Azevedo e Silva.