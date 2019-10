Gustavo Zucchi

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira, 9, as regras para a distribuição dos recursos do megaleilão do petróleo que deve ocorrer no início do próximo mês. O texto deixou os Estados mais engessados. Eles terão obrigatoriamente que utilizar os recursos para cobrir rombos previdenciários e poderão apenas investir o pouco que sobrar. Já os municípios terão maior liberdade e poderão escolher se irão investir em obras ou pagar dívidas de suas previdências estaduais.