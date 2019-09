Gustavo Zucchi

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu deixar para próxima semana a votação da cessão onerosa no plenário da Casa. O motivo foi a sessão do Congresso que deve votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e que deve se estender noite adentro.

Assim, a autorização do Senado para a divisão dos recursos do megaleilão do petróleo com Estados e municípios deve ocorrer na próxima terça-feira, 3.