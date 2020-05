Chalita: ‘Gritos não impedem mortes’

O ex-deputado federal e ex-secretário de Educação de São Paulo Gabriel Chalita não esconde sua insatisfação com a atuação do governo em relação ao combate ao coronavírus. Sem citar diretamente os nomes, Chalita usou sua conta no Twitter para criticar o tom da entrevista dada à CNN pela secretaria de Cultura, Regina Duarte.

Ele também lamentou o que considera desconhecimento da situação da população de rua demonstrada pela ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves. A ministra disse que poucos moradores de rua têm coronavírus “porque ninguém pega na mão deles”.

“Uma ministra desconhece a dura realidade da população em situação de rua; a outra, desconsidera a sua classe, a classe artística que tanto sofre nessa pandemia. E ainda louva a ditadura. O desgoverno federal impede um trabalho conjunto com os estados. Gritos não impedem mortes”, criticou Chalita.