Chance de óleo chegar a SP é baixa, segundo governo

Equipe BR Político

Após acompanhar os movimentos das correntes oceânicas e a agitação marítima no norte do litoral fluminense, o governo federal concluiu que é baixa a probabilidade de poluente chegar às praias ao sul de Cabo Frio (litoral sul do Rio de Janeiro). Neste caso, o óleo também não deve chegar ao Estado de São Paulo, segundo o estudo. “Como referência, o grupo de trabalho observou as quantidades decrescentes de resíduos de óleo nas praias brasileiras, a baixa quantidade de material que atingiu a Região Sudeste e o comportamento das correntes na superfície e subsuperfície marítima”, diz a nota.

Como você leu aqui no BRP, o óleo já atinge pelo menos duas praias no norte do Rio de Janeiro, além do litoral do Espírito Santo. As primeiras manchas do material foram identificadas no Nordeste em 30 de agosto. No começo de novembro, o governador paulista João Doria (PSDB) afirmou que já trabalhava com a possibilidade de o óleo chegar a São Paulo, e que o governo estava tomando medidas para prevenir que o material chegasse às praias paulistas.