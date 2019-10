Chanceler sai em defesa de Filipe Martins

Equipe BR Político

O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, saiu em defesa do assessor especial da Presidência, Filipe Martins. Um dos mais influentes olavistas no Planalto, Martins foi convocado para depor na CPMI das Fake News que acontece no Congresso. “Martins é um homem de fé e dedicação sem par, que se coloca inteiro, com seu talento e capacidade admiráveis, na luta pelo que é bom e justo, pelo futuro da pátria, sempre com fidelidade total ao presidente Bolsonaro e aos seus ideais”, disse, encerrando com a tradicional saudação “Deus Vult”, utilizada por Martins em outros carnavais.