Chapa do Psol em São Paulo terá Boulos e Erundina

Em prévia realizada no último final de semana, o Psol escolheu Guilherme Boulos e Luiza Erundina como candidatos a prefeito e vice da cidade de São Paulo. O primeiro turno das eleições municipais está marcado para 15 de novembro.

Com 61% dos votos dos filiados do partido, a dupla superou as chapas da deputada federal Sâmia Bomfim e a do deputado estadual Carlos Giannazi.

“Agora é oficial! Eu e Luiza Erundina somos pré-candidatos do PSOL à Prefeitura de SP. Após o fim da apuração tivemos 61% dos votos. Agradeço à militância e cumprimento Sâmia Bomfim e Carlos Giannazi pelo processo democrático. O partido sai mais forte e unido. Vamos vencer em São Paulo!”, escreveu Boulos no Twitter.

Boulos foi candidato à Presidência em 2018 e Erundina foi prefeita de São Paulo entre 1989 e 1992 e disputou novamente o cargo outras quatro vezes.