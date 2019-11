Charge volta à Câmara após concessão à bancada da bala

Equipe BR Político

Após repercussão negativa com a reação violenta de um parlamentar contra uma charge sobre racismo na Câmara, o trabalho do cartunista Carlos Latuff voltou ao mesmo local de onde fora arrancado e rasgado. Para isso, a bancada da bala e parlamentares do movimento negro decidiram entrar num acordo, uma vez que a pergunta que restava era: a charge vai voltar para o seu devido lugar ou o último ato do episódio, considerado racista por ene parlamentares, será mesmo o do deputado Coronel Tadeu (PSL-SP)?

Segundo o Broadcast Político, a imagem foi remendada com pregos e um aviso foi exposto ao seu lado. “A bancada negra sabe que essa charge não representa toda a corporação e respeita os policiais que não corroboram para essas estatísticas e trabalham em prol do povo brasileiro”, diz o recado.

Uma representação contra o deputado foi aberto no Conselho de Ética da Câmara e na Procuradoria-Geral da República.