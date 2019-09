Chaves, o programa favorito de Bolsonaro

Equipe BR Político

De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, amanhã ele já volta ao trabalho. Em vídeo publicado na manhã desta segunda-feira, 9, o chefe do Executivo aparece na cama do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, enquanto assiste a um episódio de Chaves. Ontem, ele se submeteu a uma cirurgia para correção de uma hérnia incisional.

“Pessoal, só segunda-feira que eu tô de folga, hein. Amanhã volto ao batente. Por enquanto, meu programa favorito aqui. O Chaves. Tamo juntos, um abraço todo mundo aí”, disse o presidente no vídeo. Por enquanto, nenhum boletim médico foi divulgado hoje.

– BOM DIA A TODOS. pic.twitter.com/vTTPakDDxH — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 9, 2019

A previsão dos médicos é que Bolsonaro se recupere por pelo menos cinco dias. No hospital em que o presidente está, será montado um gabinete improvisado para que ele possa despachar, da mesma maneira que foi feito depois da cirurgia realizada no início do ano. Enquanto isso, até terça-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão ocupa temporariamente a Presidência.