Carlos: ‘Chegado o momento de um novo movimento pessoal’

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) afirmou nesta quinta-feira, 9, pelo Twitter, ter chegado o “momento de um novo movimento pessoal”. Na publicação feita um dia depois do anúncio da ação do Facebook que derrubou uma rede de fake news e perfis falsos ligados a integrantes do gabinete do presidente Jair Bolsonaro, de seus filhos Flávio e Eduardo Bolsonaro e políticos aliados do PSL, Carlos afirma que “aos poucos” irá se retirar “do que sempre explicitamente defendeu”, sem dar mais detalhes. E emendou: “surpresas virão!”

O vereador comanda o “gabinete do ódio”, que tem alguns de seus integrantes apontados como operadores da rede identificada pelo Facebook, de acordo com o Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab, instituição que realiza análise independente de remoções do Facebook por comportamento inautêntico coordenado.