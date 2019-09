Chegou o BR Político! Seja bem-vindo!

Equipe BR Político

Este novo site, que estreia nesta segunda-feira, 19, é uma evolução do BR18, criado pelo Estadão no ano passado para a cobertura eleitoral. Um novo nome, um novo visual e também um novo propósito.

O BR Político chega com a missão de ajudá-lo a compreender melhor o cenário político-econômico, de forma mais aprofundada, com mais análises, histórias de bastidores e informações exclusivas.

Os editores Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, na Câmara dos Deputados. Foto: Gabriela Biló/Estadão



Queremos que você esteja mais perto do que acontece em Brasília. Que possa acompanhar, de onde estiver, as notícias que chegam do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, da Esplanada dos Ministérios e do Supremo Tribunal Federal.

Aqui no BR Político você encontrará notícias todos os dias da semana, produzidas por nossa equipe liderada pelos editores Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. Ambos são sinônimo de experiência e credibilidade no jornalismo.

Colunista do Estadão desde 2016, Vera atua como jornalista de política desde 1993, tendo sido editora na Folha de S. Paulo e na revista Veja. No Estadão desde 2004, Marcelo cobre o noticiário político em Brasília há 26 anos, com passagens pelos jornais O Globo e Valor Econômico e também pela Veja.

“Nós temos acesso direto a ministros, deputados, senadores e ao próprio presidente da República, e é isso o que queremos levar a vocês: informação de qualidade, em primeira mão”, diz Marcelo, sobre essa nova fase do BR Político.

“Nosso objetivo é jogar pra frente, mostrar o que está por vir na política e na economia no País, com muita análise e notícias em primeira mão”, complementa Vera.

Como diz nosso diretor de jornalismo João Caminoto: “Em tempo de fake news, é essencial ter fontes confiáveis como o BR Político, que trará informações aprofundadas para quem precisa acompanhar de perto o que acontece na política, para tomar decisões no dia-a-dia da vida profissional”.



NOVIDADES NA SUA CAIXA DE E-MAIL

Além das publicações no nosso site, o BR Político também levará conteúdo especial por e-mail aos nossos assinantes.

Toda segunda-feira, bem cedinho, chegará o Fique de Olho, relatório semanal com o que de mais importante acontecerá em Brasília durante a semana. É um conteúdo longo, aprofundado, uma agenda comentada da política, para ajudar nosso leitor a antever quais as principais decisões que serão tomadas nos dias seguintes.

Exemplo do relatório Fique de Olho, que estreia na próxima segunda



O Fique de Olho, que estreia na próxima segunda, 26, trará também pesquisas exclusivas, feitas pelo instituto Ideia Big Data especialmente para o BR Político. Nelas, vamos saber o que a sociedade brasileira pensa sobre o assunto mais quente na política no momento.

Outra entrega por e-mail é o BR Político Analisa, nossa newsletter enviada de segunda à sexta, sempre no início da noite. Vera e Marcelo vão resumir e analisar a principal notícia do dia, para que você possa saber rapidamente o impacto e os desdobramentos do fato político mais importante.



PODCAST NOVO ÀS QUARTAS-FEIRAS

O BR Político também estreia seu podcast. É o BR Político Chama, uma conversa comandada pelo jornalista Emanuel Bomfim, no ar toda quarta à noite, aqui no nosso site e também nas principais plataformas de podcasts (Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcasts e Google Podcasts). No BRP Chama, Emanuel, Vera e Marcelo vão discutir os temas em pauta na capital federal, de forma leve e descontraída, e com participação especial do repórter Gustavo Zucchi, direto do Congresso.



Às sextas-feiras será a vez do BR Político Comenta, quadro reformulado na TV Estadão, no qual nossos editores vão passar a limpo o que de mais importante aconteceu na semana e também responderão às perguntas dos nossos assinantes. É um programa ao vivo, sempre às 14h30, nos canais do Estadão e do BRP no Facebook e no YouTube, e que também ficará disponível nas nossas redes para quem preferir assistir mais tarde.

Às sextas, o BR Político Comenta, na TV Estadão



FEITO ESPECIALMENTE PARA ASSINANTES

Por oferecer esse conteúdo mais aprofundado, o BR Político é um site com assinatura mensal própria, podendo ser assinado de forma avulsa ou em conjunto com outras assinaturas do Estadão.

Quem já assina o Estadão impresso poderá navegar gratuitamente pelo BR Político. Assinantes do Estadão digital terão uma oferta especial para assinar também o BR Político, além de poderem degustar o site gratuitamente durante os próximos 30 dias.

Aproveite a leitura!