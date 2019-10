Chico despreza Bolsonaro

Equipe BR Político

Avesso a entrevistas e declarações públicas, exceto se a favor da democracia, o cantor e compositor Chico Buarque reagiu à afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que só assinará o Prêmio Camões, concedido ao artista e anunciado em maio, em 31 de dezembro de 2026, ou seja, no final de um eventual segundo mandato presidencial. Chico é LulaLivre.

“A não assinatura do Bolsonaro no diploma é para mim um segundo prêmio Camões”, escreveu Chico em seu perfil do Instagram. O cantor recebeu a maior distinção em literatura da escrita portuguesa em maio deste ano no valor de R$ 100 mil.