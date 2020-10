Chico Rodrigues aumenta período de licença e abre vaga para o filho

O senador Chico Rodrigues (DEM-RR) retificou na tarde desta terça-feira, 20, o pedido de afastamento do mandato feito ao Senado horas mais cedo. Ele alterou de 90 para 121 dias a solicitação de licença. Por causa da mudança, o filho dele, Pedro Arthur Ferreira Rodrigues (DEM-RR), primeiro suplente do parlamentar, assume a vaga durante os meses de afastamento.

Chico Rodrigues foi flagrado pela Polícia Federal com dinheiro escondido na cueca durante operação para apurar desvios de recursos destinados ao combate à pandemia em Roraima.

Com o afastamento, o senador fica sem remuneração. O parlamentar foi alvo de pedido de cassação do mandato no Conselho de Ética do Senado e de ordem de afastamento assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso. O plenário da Corte julgará o caso na quarta-feira, 21.